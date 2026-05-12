Rompen bloqueo de AHMSA con fuerza; hay detenidos y heridos

Policías desalojaron protesta de obreros en la carretera Monclova-Saltillo; siete trabajadores fueron arrestados y al menos una veintena resultó lesionada

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Al menos siete trabajadores detenidos y más de una decena de policías y obreros lesionados dejó el violento desalojo de un bloqueo realizado por empleados de Altos Hornos de México en la carretera federal 57, tramo Monclova-Saltillo, donde la fuerza pública rompió la valla humana tras poco más de una hora de protesta, reabriendo la circulación mediante el uso de golpes y acciones coercitivas.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes sobre la vía México-Piedras Negras, cuando trabajadores de la siderúrgica instalaron un cierre total como medida de presión para exigir la intervención de autoridades federales. La movilización derivó en enfrentamientos físicos luego de que elementos de seguridad avanzaron para retirar a los manifestantes.

De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación se prolongó en varias escaramuzas que dejaron personas con contusiones y golpes. La intervención oficial logró liberar la carretera alrededor de las 11:00 horas, restableciendo el tránsito vehicular en uno de los principales ejes de comunicación del norte del país.

Crisis de AHMSA y protesta social

El bloqueo fue planteado por los trabajadores como un llamado urgente al gobierno federal ante la prolongada crisis de Altos Hornos de México, empresa que acumula aproximadamente 40 meses de inactividad operativa y más de un año desde que fue declarada en quiebra, sin que se concrete una solución definitiva para sus empleados.

Los inconformes demandan el pago de salarios caídos, finiquitos y prestaciones pendientes, señalando que miles de familias han sido afectadas por la falta de ingresos. La protesta forma parte de una serie de acciones emprendidas en los últimos meses para visibilizar la problemática laboral que enfrenta la región Centro de Coahuila.

Tras el operativo, siete trabajadores fueron detenidos y trasladados a las celdas preventivas de Seguridad Pública municipal de Castaños. Paralelamente, autoridades confirmaron que al menos diez policías resultaron con lesiones, mientras que un número similar o mayor de obreros presentó afectaciones físicas derivadas del enfrentamiento.

Anuncian nuevas acciones de resistencia

El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA Asociación Civil informó que sostendrá reuniones para definir las próximas acciones de protesta, luego de los hechos registrados durante el desalojo. La organización mantiene su postura de continuar con movilizaciones hasta obtener respuestas concretas.

Julián Torres Ávalos, presidente del organismo, declaró que la manifestación representa “un grito de auxilio” ante la falta de solución al conflicto laboral. Señaló que existen trabajadores con más de tres años sin recibir salario y otros con hasta cinco años sin obtener su liquidación.

El dirigente reiteró el llamado al gobierno federal para intervenir de manera directa en la problemática de la empresa acerera, considerada durante décadas como uno de los pilares económicos de Monclova y la región. La incertidumbre sobre el futuro de AHMSA continúa generando tensión social y movilizaciones entre su base trabajadora.