Robo de cable provoca apagón de internet en Ramos Arizpe

El robo de cable de cobre dejó sin telefonía e internet a miles de usuarios durante más de 12 horas en zonas de Ramos Arizpe

Miles de usuarios de telefonía e internet en Ramos Arizpe se quedaron sin servicio durante más de 12 horas debido al robo de cable de cobre en una línea vinculada a la red de fibra óptica que abastece servicios móviles, comerciales y domésticos.

Las fallas comenzaron durante la tarde y noche del lunes 21 de septiembre y continuaron durante la madrugada y mañana del martes 22, principalmente en sectores del Centro y del oriente de la ciudad.

La interrupción afectó tanto a viviendas como a establecimientos comerciales que dependen de internet para comunicación, cobros electrónicos, mensajería y otras operaciones cotidianas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó que se recibieron múltiples reportes por la falta de servicio y señaló que la afectación alcanzó a distintos sectores de Ramos Arizpe.

Jacobo Zertuche, Director de Fomento Económico explicó que al realizar un reporte por una falla en un negocio se le informó que existían diversos casos en la zona y que personal técnico ya trabajaba en la reparación de la infraestructura dañada.

Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de usuarios afectados ni el tiempo total que requerirá la restitución completa del servicio.

La conectividad comenzó a presentar afectaciones desde el lunes y permaneció intermitente o suspendida durante varias horas del martes, mientras continuaban los trabajos para restablecer las líneas dañadas.