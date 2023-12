Roberto Clemente Piña viola ley: Tribunal Electoral

La resolución del Tribunal no afectó a otros denunciados como el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque; Armando Guadiana, ex candidato de Morena

El Tribunal Electoral de Coahuila declaró por unanimidad de votos que el alcalde del municipio de Frontera, el morenista Roberto Clemente Piña Amaya, hizo uso indebido de recursos públicos y vulneró el principio de imparcialidad al haber participado en un recorrido proselitista por las calles del municipio que gobierna.

Para tal resolución, el Tribunal sustentó que se trató de un evento proselitista, pues se realizó durante el periodo de campañas e hizo un llamado al voto a favor de Morena.

La resolución establece que el Alcalde tuvo una participación “activa y preponderante” durante el recorrido, y su participación activa trascendió al entorno digital, pues fue transmitido en vivo por sus redes sociales, por lo que su mensaje no solo llegó a las personas que acudieron al evento proselitista, sino a todas las personas que se conectaron a su página de Facebook.

Sergio Díaz Rendón, presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, explicó que la resolución se basa en sentencias previas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se establece que un alcalde nunca pierde su condición de presidente municipal y por lo tanto, no se pueden sumar a este tipo de eventos proselitistas.

“Ellos argumentaban que el Presidente Municipal Piña lo había hecho en domingo, y que al ser un día inhábil lo podía hacer, sin embargo lo que ha dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que estos nunca pierden su calidad de Presidentes aún siendo un día inhábil, sobre todo porque la participación que tuvo no fue de simple asistente al evento proselitista, sino que hizo uso de la voz, y apoyó abiertamente y fue transmitió por la página de Facebook”.

La resolución del Tribunal no afectó a otros denunciados como el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque; Armando Guadiana, ex candidato de Morena a la gubernatura, y al propio partido, por lo que no se les impuso sanción alguna.

Subrayó que se dio vista al Ayuntamiento, que será la instancia que deberá determinar las sanciones que apliquen para el alcalde.

Comentarios