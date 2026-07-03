Roberto Carlos destaca seguridad de Saltillo y Coahuila

El exjugador señaló que este modelo de tranquilidad es un referente que incluso podría replicarse en su país para brindar mayores oportunidades

La leyenda del fútbol mundial y exseleccionado de Brasil, Roberto Carlos, aseguró que durante su visita a Saltillo pudo constatar las condiciones de seguridad que distinguen a la ciudad y al estado de Coahuila, un aspecto que, afirmó, convierte a la región en un destino atractivo para el desarrollo deportivo.

El exjugador señaló que este modelo de tranquilidad es un referente que incluso podría replicarse en su país para brindar mayores oportunidades a las nuevas generaciones.

La seguridad, factor clave para el desarrollo deportivo

El campeón del mundo resaltó que la seguridad representa un factor determinante para que jóvenes futbolistas puedan trasladarse a otra ciudad o estado con la confianza de perseguir sus sueños.

En ese sentido, consideró que Coahuila reúne las condiciones para convertirse en un polo de desarrollo para el fútbol, al ofrecer un entorno propicio tanto para la formación de talentos como para la llegada de proyectos deportivos de mayor alcance.

Durante su estancia en la capital coahuilense, Roberto Carlos agradeció las muestras de afecto y hospitalidad que recibió por parte de la afición y de la ciudadanía. Expresó que se lleva una grata impresión de Saltillo, a la que calificó como la capital más segura de México, destacando el cálido recibimiento que encontró en cada una de las actividades que encabezó.