Roban sagrario y santísimo en capilla de Saltillo

El obispo de Saltillo, Hilario González, informó que este hecho es una violación a un lugar sagrado y es considerado sacrilegio dentro de la Iglesia católica

El robo del sagrario y del Santísimo Sacramento en una capilla de Saltillo provocó la suspensión temporal de actividades religiosas, luego de que autoridades eclesiásticas calificaran el hecho como una profanación grave.

De acuerdo con la Diócesis de Saltillo, el incidente ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 3:00 horas, en la Capilla Divina Misericordia, perteneciente a la Parroquia de San Miguel.

El obispo de Saltillo, Hilario González García, informó que este hecho constituye una violación a un lugar sagrado y un acto considerado sacrilegio dentro de la Iglesia católica, por lo que el recinto permanecerá cerrado al culto público.

Se detalló que la capilla reanudará actividades hasta que se realice un acto de reparación litúrgica, programado para el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, el cual será encabezado por el propio obispo.

Asimismo, la Diócesis hizo un llamado a la población para colaborar en la localización del sagrario y las hostias sustraídas, solicitando que cualquier información sea reportada a la parroquia correspondiente.

El obispo también exhortó a los fieles a unirse en oración y a reforzar las medidas de seguridad en templos y espacios religiosos, ante la gravedad del hecho.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.