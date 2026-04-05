Roban restaurante tras derribar pared en plaza comercial

Delincuentes ingresaron a “El Submarino Amarillo” tras tumbar una pared; robaron entre 50 y 60 mil pesos, equipo y bebidas, además de causar daños al inmueble

Un establecimiento de giro restaurantero fue víctima de la delincuencia luego de que personas desconocidas perpetraran un robo durante las últimas horas en una plaza comercial de la ciudad.

El negocio afectado es “El Submarino Amarillo”, ubicado en Plaza Las Palmas, donde los responsables lograron ingresar tras causar daños estructurales al derribar parte de una pared.

De acuerdo con información proporcionada por la encargada del lugar, los presuntos ladrones se llevaron dinero en efectivo correspondiente a las ventas del fin de semana, estimado entre $50,000 y $60,000 pesos, además de bebidas alcohólicas y equipo electrónico.

A ello se suman los daños materiales ocasionados al inmueble, lo que dejó pérdidas adicionales para el establecimiento.