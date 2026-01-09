Roban en jardín de niños de la colonia mirasierra

Algunos vecinos señalan que los malvivientes siempre están en el terreno que está atrás de estas instituciones educativas, ya que no solo es un jardín de niños

Este fin de semana todo debe estar listo para el regreso a clases para el lunes, pero en un jardín de niños de la colonia Mirasierra , las cosas se pusieron difíciles pues les vandalizaron y robaron cableado por lo que no hay luz ni agua por aquello de qué no se puede usar la bomba

Es el jardín de niños, Alberto Cuéllar, ubicado en la colonia Mirasierra calle prolongación ciprés y prolongación calle 19 en donde trabajan a marchas forzadas para poder regresar el próximo lunes a clases

Por su parte, algunos vecinos señalan que los malvivientes siempre están en el terreno que está atrás de estas instituciones educativas, ya que no solamente es un jardín de niños, también es una escuela y esperan pronto se le ponga mano a este terreno para que deje de ser ni nido de malvivientes

Por parte de la Secretaría de educación en el Estado de Coahuila, aún no hay números oficiales, quizás estén esperando a que se estén arrojando durante el día de hoy y el fin de semana y para el próximo lunes en el arranque de las actividades oficiales para alumnos también del 2026, se pueda saber cuántas escuelas Jardines de niños o otra institución educativa fueron vandalizados o robados. Hasta el momento conocemos este de la colonia Mirasierra esperando la cifra no aumente