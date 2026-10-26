Roban de nuevo en fraccionamiento ligado a Susana Zabaleta

Desconocidos derribaron bardas para entrar a La Joya, en Monclova; es el segundo incidente en menos de 30 días y piden reforzar la vigilancia

Por segunda ocasión en menos de 30 días, el fraccionamiento La Joya, relacionado con propiedades de la cantante y actriz coahuilense Susana Zabaleta, registró un nuevo incidente delictivo en Monclova, luego de que desconocidos derribaran partes de las bardas perimetrales para ingresar y robar diversos objetos.

El nuevo hecho vuelve a encender las alertas sobre la seguridad del sector residencial, donde el mes anterior se reportó otro robo en una bodega propiedad de la artista. En aquella ocasión, los responsables abrieron un boquete para entrar al inmueble y sustrajeron presuntamente material eléctrico, sin que hasta ahora se conozcan resultados de la investigación ni personas detenidas.

La nueva incursión ocurre mientras la intérprete mantiene planes para desarrollar proyectos habitacionales, comerciales y comunitarios en la región Centro de Coahuila, con la intención de contribuir a la creación de empleos y abrir oportunidades para emprendedores locales.

La Joya, escenario de nuevos incidentes

Ubicado en el sector de Estancias de San Juan Bautista, al norte de Monclova, el fraccionamiento también ha sido parte de iniciativas impulsadas por Zabaleta para preservar elementos naturales representativos de la región.

En abril de 2025, la cantante intervino en el rescate de un nogal centenario que se encontraba en el cauce del río Monclova. El árbol resultó afectado por un incendio que dañó sus raíces y posteriormente provocó su caída, por lo que su tronco fue trasladado a una zona verde de La Joya para conservarlo.

La propuesta buscaba mantener un símbolo natural de la ciudad y darle un nuevo espacio dentro del fraccionamiento. En ese momento, autoridades municipales señalaron que el sitio donde quedó colocado estaría disponible para el acceso de la población.

Sin embargo, los recientes hechos delictivos vuelven a colocar al sector residencial en el centro de las preocupaciones, particularmente por la necesidad de proteger las propiedades y evitar que se repitan los ingresos ilegales.

Proyectos para generar empleo y oportunidades

Desde julio de 2025, Susana Zabaleta había expresado su intención de invertir en la región Centro mediante proyectos que permitieran abrir fuentes de trabajo y ofrecer espacios accesibles a pequeños comerciantes y prestadores de servicios.

Entre sus propuestas mencionó la construcción de locales comerciales y un salón de fiestas, además de iniciativas orientadas a respaldar a personas afectadas por la crisis económica derivada del cierre de Altos Hornos de México.

La artista también señaló que algunos antiguos trabajadores de AHMSA ya participaban en actividades relacionadas con sus proyectos, como parte de los esfuerzos para generar alternativas laborales en una región afectada por la pérdida de empleos industriales.

En agosto de 2026, presentó avances de un desarrollo inmobiliario en Ciudad Frontera, financiado con recursos provenientes de la herencia de su padre, el médico y empresario Alfonso Zabaleta, fallecido en septiembre de 2024.

La primera etapa contempla la construcción de 14 viviendas de interés social, 11 locales comerciales, áreas verdes y un espacio comunitario para jóvenes denominado El Venado, concebido para facilitar actividades de convivencia y atención psicológica accesible.

El proyecto pretende integrar vivienda, comercio y servicios comunitarios, con instalaciones diseñadas para responder a las condiciones climáticas de la región y ofrecer alternativas a familias y emprendedores.

Solicitan mayor vigilancia

Tras los nuevos daños reportados en La Joya, trabajadores y personas vinculadas con el fraccionamiento demandan que las autoridades investiguen ambos incidentes, determinen si existe alguna relación entre ellos y refuercen las medidas de vigilancia.

Hasta el momento, la información disponible no precisa el costo de las reparaciones de las bardas, el valor de los objetos que habrían sido sustraídos durante el segundo incidente ni los avances oficiales sobre el robo cometido en la bodega.

La repetición de los hechos plantea interrogantes sobre la protección de los inmuebles y la prevención de nuevos delitos en el sector residencial.

El caso adquiere relevancia adicional por los planes de inversión que Zabaleta ha anunciado para Monclova y Frontera, aunque no existe información que permita afirmar que los incidentes hayan provocado cambios en sus proyectos.

Por ahora, la exigencia es que se esclarezcan los robos y se establezcan medidas preventivas para proteger las propiedades, mientras continúan los esfuerzos por impulsar iniciativas económicas y sociales en la región Centro de Coahuila.