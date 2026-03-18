Roban casa de hermano de Attolini y éste acusa conspiración

El diputado por Morena acusó un allanamiento en Torreón y señaló posibles vínculos políticos tras detención de un guardia implicado

El diputado por Morena Antonio Attolini Murra denuncióque su hermano fue víctima de un allananiento en su residencia de Torreón, luego de que un sujeto que posteriormente fue identificado como guardia del fraccionamiento, ingresara al domicilio y causara destrozos al interior, además de sustraer una caja fuerte.

Según un comunicado emitido por Attolini Murra, el individuo fue sorprendido por vecinos cuando salía del domicilio, después de haber destruido mobiliario y revisado pertenencias dentro de la casa para llevarse objetos de valor.

“La persona detenida resultó ser el guardia de seguridad del propio fraccionamiento, quien al ser confrontado por los vecinos y posteriormente por las autoridades afirmó que recibió instrucciones para entrar a la vivienda y que no actuaba solo”, señala el comunicado emitido por el diputado morenista.

Según el texto, el legislado acudió con su hermano a presentar una denuncia y exigir que se investigue a fondo la supuesta participación de otras personas, pues según Attolini, este no sería un hecho aislado. “Este es ya el cuarto atentado contra mi integridad y la de mi familia”, denunció.

Según el diputado, estos últimos hechos no estarían relacionados con un robo común, sino con una serie de incidentes en los que sospecha está la mano del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

En su comunicado, enumera una riña al término de un concierto, una detención del diputado y su esposa por parte de elementos de tránsito municipal, daños a las llantas de su vehículo, y ahora el presunto allanamiento en el domicilio de su hermano.

El diputado hace referencia a que estos últimos acontecimientos suceden durante la misma semana en la que presentó ante el Congreso 11 mil firmas para el juicio político contra Cepeda González.

El diputado hizo circular un documento de la Coordinación Jurídica del CEN de Morena, en la que se solicitan medidas cautelares para la protección del legislador.