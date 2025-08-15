Rituales de amor, una práctica vigente en Saltillo

En Saltillo, persisten creencias y prácticas relacionadas con rituales esotéricos, entre ellos los denominados “amarres” para el amor

En Saltillo, persisten creencias y prácticas relacionadas con rituales esotéricos, entre ellos los denominados “amarres” para el amor, así como ceremonias para atraer dinero y abundancia.

Sin embargo, comerciantes y practicantes del ramo señalan que el amarre amoroso es uno de los más solicitados por los clientes locales.

De acuerdo con testimonios de quienes ofrecen estos servicios, algunas personas recurren a este tipo de ritual para atraer a una pareja, mantener una relación o incluso provocar la separación de terceros.

“Hay quienes vienen con lágrimas en los ojos, pidiendo ayuda porque sienten que están perdiendo al amor de su vida. Otros, en cambio, lo hacen por celos o por orgullo”, explicó una comerciante de hierbería que pidió no revelar su nombre.

Entre los objetos comúnmente utilizados para realizar un amarre se encuentran veladoras de colores específicos, fotografías de las personas involucradas, listones, prendas personales, hierbas aromáticas, velas rojas y elementos como miel o cintas rojas, que según la tradición, potencian el efecto del ritual.

Algunos clientes aseguran que estas prácticas les han dado resultados.

“Yo vine porque quería que mi esposo volviera a casa, y a las dos semanas ya me estaba buscando.

No sé si fue el ritual o el destino, pero funcionó”, afirmó Patricia (nombre cambiado por solicitud).

Otros, sin embargo, acuden más por curiosidad que por creencia.

“Quería probar, a ver si era cierto, pero más que nada lo hice como experiencia.

Al final, creo que lo que uno siente y hace por la otra persona vale más que cualquier amarre”, comentó Sergio Martínez, vecino del centro.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la efectividad de estas prácticas, su demanda continúa vigente en diversos sectores de la población saltillense, motivada por creencias personales y tradiciones que han perdurado con el tiempo.

“Esto es parte de la cultura popular; mientras haya quien crea en ello, los rituales seguirán existiendo”, concluyó la comerciante.