Riquelme toma protesta al nuevo director del IMPLAN en Torreón

José Villarreal fue aprobado por el Consejo de Planeación y Competitividad para asumir su titularidad, desde donde se impulsarán proyectos estratégicos

El alcalde Miguel Riquelme tomó protesta a José Lauro Villarreal Navarro como nuevo director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), luego de que su nombramiento fuera revisado y aprobado por el Consejo del organismo.

Durante la sesión, el edil destacó que la experiencia y liderazgo del nuevo funcionario contribuirán a fortalecer los proyectos estratégicos del municipio y dar continuidad a una agenda de desarrollo con visión a corto, mediano y largo plazo.

Señaló que la incorporación de Villarreal Navarro representa una oportunidad para consolidar la planeación urbana y mantener el rumbo de crecimiento de Torreón, de acuerdo con las necesidades actuales de la ciudad.

El presidente municipal recordó que el IMPLAN fue creado durante una de sus anteriores administraciones, por lo que conoce los objetivos y alcances del instituto. En ese sentido, indicó que ahora será necesario actualizar y ordenar sus prioridades para responder a los retos que enfrenta el municipio.

Entre los temas que deberán revisarse, mencionó la definición de prioridades de obra pública, particularmente aquellas relacionadas con la movilidad, el crecimiento urbano y la prestación de servicios, además de establecer criterios presupuestales que permitan impulsar proyectos sustentables.

Asimismo, destacó la importancia de revisar los proyectos de urbanismo, servicios públicos, crecimiento poblacional e infraestructura vial, con el propósito de establecer una planeación territorial que permita anticiparse a las necesidades de Torreón.

En materia de prevención, Miguel Riquelme consideró necesario actualizar el Atlas de Riesgos y los manuales de Protección Civil, a fin de adecuarlos a las condiciones actuales de la ciudad, donde el desarrollo de construcciones verticales y nuevos proyectos urbanos representa retos adicionales.

También planteó analizar la posible instalación de una estación de bomberos en el sector norte, así como programar nuevas vialidades que respondan al crecimiento del municipio.

Finalmente, el alcalde exhortó al nuevo director del IMPLAN a revisar de manera integral los factores y proyectos que inciden en el desarrollo urbano, con el objetivo de fortalecer la planeación y garantizar un crecimiento ordenado para Torreón.