Riquelme reestructura estrategia de seguridad en Torreón

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, explicó que el cambio permitirá responder con mayor rapidez a los hechos que ocurran durante el fin de semana

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció una reestructuración en la estrategia de seguridad pública del municipio, que contempla la realización de mesas de coordinación cada sábado, la incorporación del Poder Judicial a las reuniones y el despliegue de operativos focalizados en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Durante la reunión semanal de seguridad, el edil explicó que el cambio en la dinámica permitirá responder con mayor rapidez a los hechos que ocurran durante el fin de semana y fortalecer la toma de decisiones mediante un seguimiento más puntual de los indicadores delictivos.

En la sesión se revisaron los reportes de la última semana relacionados con robos a casa habitación, vehículos y comercios, así como las llamadas atendidas por el Centro de Control y Comando (C2), las detenciones y otros incidentes registrados en el municipio. De acuerdo con el informe, en los últimos diez días se recibieron 2 mil 572 llamadas, se canalizaron 825 servicios y fueron detenidas 334 personas.

Riquelme informó que el Poder Judicial será invitado a integrarse de manera permanente a la mesa de seguridad para fortalecer el seguimiento de los objetivos prioritarios y dar continuidad a los procesos legales de las personas detenidas.

Asimismo, indicó que la Secretaría del Ayuntamiento concentrará la información generada por las distintas dependencias relacionadas con seguridad y prevención, incluyendo reportes del Centro de Justicia, operativos de inspección y verificación, así como informes de Protección Civil, con el propósito de elaborar un análisis semanal que facilite la toma de decisiones.

El alcalde señaló que también comenzó la revisión de los mapas de calor con la ubicación georreferenciada de los delitos, herramienta que permitirá dirigir los despliegues operativos hacia los sectores donde actualmente se registra la mayor incidencia delictiva.

Además, se acordó mantener los dispositivos de vigilancia en espectáculos y eventos masivos para preservar el orden y garantizar la seguridad de las familias torreonenses.

En la reunión participaron autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas representantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado, Policía Civil de Coahuila, Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad, Centro Nacional de Inteligencia, Consejo Ciudadano de Seguridad y organismos de derechos humanos.