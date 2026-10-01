Riquelme reafirma atención permanente ante pronóstico de lluvia

El edil señaló que estos fenómenos, considerados atípicos por su intensidad, requieren atención permanente de la Administración Municipal

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que el Municipio se mantiene preparado para atender las afectaciones que pudieran generarse en Torreón por las ráfagas de viento y las precipitaciones previstas para las próximas horas.

Señaló que, aunque se contaba con un pronóstico de lluvia y las dependencias municipales se encontraban coordinadas, la falla en el suministro de energía eléctrica, por la magnitud en que ocurrió, provocó afectaciones mayores a las esperadas. Sin embargo, destacó la labor permanente del personal de las distintas áreas para atender a la ciudadanía.

La interrupción del servicio eléctrico afectó semáforos y bombas del SIMAS Torreón, por lo que agentes de Vialidad mantuvieron presencia en las zonas de riesgo para resguardar a los transeúntes y dirigir el tráfico. De los 42 reportes de semáforos fuera de operación, 98 por ciento ya había sido restablecido.

Además, personal del SIMAS realizó labores manuales para avanzar en el desalojo del agua acumulada. En los pasos deprimidos no fue necesario aplicar este procedimiento, debido a que cuentan con plantas de energía eléctrica.

El alcalde informó que también se mantiene un monitoreo constante de la laguna de regulación. Aunque el volumen de agua acumulada fue menor, se trabajó en su vaciado para contar con capacidad de respuesta en caso de que continúen las lluvias.

Riquelme reconoció la participación de los torreonenses que se sumaron a las acciones del Municipio mediante el retiro de ramas y la limpieza de calles, con el objetivo de evitar mayores encharcamientos y riesgos para la población. También destacó la colaboración de los motocarros en las labores para despejar las vialidades.

El reporte preliminar contabilizó 113 árboles caídos, de los cuales 75 ya habían sido retirados, mientras continuaban los trabajos en distintos puntos de la ciudad.

El edil señaló que estos fenómenos, considerados atípicos por su intensidad, requieren atención permanente de la Administración Municipal. Por ello, reiteró que se mantendrá la vigilancia ante la probabilidad de nuevas lluvias y vientos fuertes.

“El Municipio está preparado para atender a sus habitantes y, en casos de contingencia, la labor se mantiene permanente hasta garantizar que todos los torreonenses estén seguros”, afirmó.

Finalmente, mencionó que las afectaciones posteriores a las lluvias, como los baches, serán atendidas con las nuevas máquinas adquiridas recientemente por el Municipio.