Riquelme encabeza entrega de tinacos a familias de Torreón

Riquelme Solís señaló que los programas sociales deben mantenerse cercanos a la ciudadanía y evolucionar para ofrecer mejores apoyos

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la entrega de 150 tinacos tricapa con capacidad de mil 100 litros a familias de distintas colonias, como parte de las acciones para fortalecer el almacenamiento de agua en los hogares. Durante el evento, realizado en la plaza de la colonia Primero de Mayo, destacó que el acceso al agua y las condiciones básicas para las familias son una prioridad de su administración.

Buscan fortalecer el almacenamiento de agua

El Gobierno Municipal tiene como meta entregar este año 10 mil tinacos de mayor capacidad a familias de distintos sectores de Torreón.

De 2023 a la fecha, el programa ha permitido distribuir más de 32 mil tinacos en beneficio de alrededor de 130 mil habitantes. En esta jornada fueron beneficiadas familias de las colonias Primero de Mayo, Torreón y Anexas, Zacatecas, Francisco I. Madero, Compresora y Nueva Creación.

Destacan continuidad de los programas sociales

Riquelme Solís señaló que los programas sociales deben mantenerse cercanos a la ciudadanía y evolucionar para ofrecer mejores apoyos, particularmente ante la necesidad de contar con sistemas adecuados para el almacenamiento de agua. La entrega contó con la participación de representantes del Gobierno Estatal, legisladores y funcionarios municipales.