Riquelme destaca importancia de participaciones para Coahuila

Reconoció que, aunque las participaciones federales se han mantenido generosas, el Presupuesto de Egresos de la Federación no siempre resulta ser el ideal

En el marco del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que será importante conocer los planteamientos que se realicen en torno a temas que impactan directamente a Coahuila, particularmente la negociación del Tratado de Libre Comercio y la relación bilateral con Estados Unidos.

Relación con Estados Unidos impactará a Coahuila

El edil destacó que para Coahuila estos asuntos tienen especial relevancia debido a la actividad industrial y comercial que mantiene el estado, principalmente en materia de exportaciones e importaciones, por lo que cualquier decisión relacionada con la relación bilateral tendrá repercusiones en la economía y generación de empleos.

En cuanto a las participaciones federales, Riquelme Solís consideró que Coahuila ha recibido recursos favorables debido a la fórmula de distribución, la cual toma en cuenta la recaudación que realizan tanto el estado como los municipios.

Presupuesto federal no siempre cubre las necesidades

Sin embargo, reconoció que, aunque las participaciones federales se han mantenido generosas, el Presupuesto de Egresos de la Federación no siempre resulta ser el ideal para atender todas las necesidades de las entidades y municipios, por lo que será importante conocer los planteamientos que se presenten en este rubro durante el informe presidencial.