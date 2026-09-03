Riquelme anuncia rescate de espacios públicos en Torreón

Durante la visita, el presidente municipal revisó las condiciones de las canchas deportivas, ciclovía, alberca y otras áreas de ambos espacios

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció una estrategia para recuperar y fortalecer espacios públicos destinados al deporte y la convivencia familiar, tras realizar un recorrido de supervisión por la Línea Verde y el Centro Cultural y Deportivo La Jabonera.

Supervisan instalaciones deportivas y recreativas

Durante la visita, el presidente municipal revisó las condiciones de las canchas deportivas, ciclovía, alberca y otras áreas de ambos espacios, además de instruir el fortalecimiento de los trabajos de mantenimiento, iluminación y conservación. En la Línea Verde también supervisó la instalación de malla ciclónica en las canchas.

Riquelme Solís destacó que la recuperación de estos espacios será una prioridad de su administración, al considerar que contar con áreas públicas seguras, funcionales y en buenas condiciones contribuye a fortalecer la convivencia familiar y el tejido social. Subrayó que las labores de limpieza, pintura, alumbrado y mantenimiento deberán realizarse de manera permanente.

Impulsan deporte y cultura para prevenir riesgos

El alcalde señaló que el deporte y la cultura representan alternativas saludables para niñas, niños y jóvenes, al ofrecerles espacios de convivencia y desarrollo que contribuyen a prevenir conductas de riesgo y a fortalecer la seguridad en el municipio.