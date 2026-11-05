Rinden protesta titulares de órganos de control en Coahuila

El Congreso tomó protesta a los nuevos responsables de supervisar el control interno y la aplicación de sanciones administrativas en cuatro organismos estatales

En sesión del Congreso del Estado, cuatro personas rindieron protesta como titulares de los Órganos Internos de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Ante las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura, tomaron protesta Luis Carlos García Gil, quien estará al frente del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos; Ma. Eugenia Mazorra Alvarado, de la Fiscalía General del Estado; Amanda Guadalupe García Castillo, del Tribunal de Justicia Administrativa, y Enrique González Reyes, del Tribunal Electoral.

Las personas designadas tendrán entre sus principales responsabilidades promover, evaluar y vigilar el correcto funcionamiento del control interno, así como supervisar la fiscalización del gasto público y la aplicación del régimen sancionador en materia de responsabilidades administrativas en las dependencias y organismos estatales y municipales.

Estas designaciones forman parte de las atribuciones del Poder Legislativo establecidas en el artículo 67, fracción LII, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que contempla la designación de titulares de los órganos de control de los organismos públicos autónomos mediante el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes.