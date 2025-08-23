Rinden honor a bomberos caídos en servicio en Saltillo

En Saltillo, el Gobierno Municipal rindió homenaje a bomberos caídos en la estación 3, reconociendo el valor y sacrificio de ocho comandantes fallecidos

En conmemoración del Día del Bombero, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó una emotiva ceremonia en honor a los bomberos caídos en cumplimiento de su deber. El acto tuvo lugar en la estación 3, donde se reconoció el valor y sacrificio de los elementos fallecidos, entre ellos ocho comandantes que dedicaron su vida al servicio de la comunidad.

Durante la ceremonia, se llevaron a cabo honores a la bandera, colocación de una ofrenda floral, pase de lista, encendido de sirenas y campanadas. Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, destacó la importancia de rendir homenaje a esta profesión que implica un profundo compromiso con la vida y seguridad de los demás.

También recordó la creación de la Plaza del Bombero en 2005 como un espacio dedicado a honrar a quienes han dado su vida por los demás.

La ceremonia concluyó con una guardia de honor encabezada por autoridades municipales, militares y del Patronato de Bomberos, así como familiares y compañeros de los bomberos fallecidos. El evento incluyó la lectura de la “Plegaria del Bombero” por parte del elemento Edgar Iván Torres Dávila, reafirmando el respeto y admiración hacia quienes sirven con valentía y entrega.