Rinden homenaje póstumo al Coach Francisco Tobias Mahbub 

Se reconoció a los jugadores del primer equipo de fútbol americano de 1970, asegurando que el espíritu de Francisco Tobías Mahbub seguirá inspirando

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila celebró un emotivo homenaje póstumo al head coach Francisco Tobías Mahbub, con la entrega de la Presea “Francisco Tobías Mahbub”. Este evento no solo sirvió para recordar su legado en el deporte universitario, sino también para reunir a la comunidad académica en un acto de reconocimiento hacia un líder que dejó una huella imborrable en generaciones de jugadores.

La Presea, que lleva su nombre, representa la excelencia, el compromiso social y la unidad dentro de la comunidad universitaria. Mahbub, quien fundó el equipo de fútbol americano de la Facultad en 1970, se destacó por llevar a los Zorrillos a conquistar varios campeonatos, incluyendo un emblemático triunfo en 1973 que marcó un hito en la historia del deporte en la región.

El evento contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, quien destacó la grandeza humana y universitaria de Mahbub, así como su deseo de formar individuos capaces de contribuir a la sociedad.

El director de la facultad, Leopoldo Javier Ríos González, también resaltó el impacto del coach en la formación de carácter y liderazgo en sus estudiantes, afirmando que su legado perdura en cada rincón de la institución.

Durante la ceremonia, se otorgó la Presea a María Regina Rodríguez Hernández, quien se destacó entre los aspirantes. Además, se reconoció a los jugadores del primer equipo de fútbol americano de 1970, asegurando que el espíritu de Francisco Tobías Mahbub seguirá inspirando a futuras generaciones de deportistas en la Universidad.