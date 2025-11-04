Rinden homenaje con altar de muertos a destacada docente

La Sección 38 del SNTE llevó a cabo un homenaje en memoria de Marcela Herrera Gallardo, quien dedicó su vida al fortalecimiento del magisterio coahuilense

Este fin de semana en el marco de la conmemoración del Día de Muertos, la Secretaría General de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por la Mtra. Isela Licerio Luévano, llevó a cabo un emotivo homenaje en memoria de la Mtra. Marcela Herrera Gallardo, destacada docente y sindicalista que dedicó su vida al fortalecimiento del magisterio coahuilense.

El altar de muertos, elaborado por la Mtra. Rosa Guadalupe Sánchez Mendoza, fue el centro de un acto lleno de respeto, unión y tradición.

Durante la ceremonia, familiares, amigos y compañeros de la homenajeada compartieron momentos de reflexión y cariño, recordando su compromiso con la educación y la defensa de los derechos de los trabajadores.

La Sala de Asambleas de la Sección 38 se llenó de color, música y baile, en una celebración que destacó la importancia de mantener vivas las costumbres mexicanas que honran la memoria de quienes han dejado huella en la comunidad educativa.

Al evento asistieron autoridades educativas y sindicales, entre ellas la Profa. Guadalupe Fabiola González Sainz, en representación del Secretario de Educación, Mtro. Emmanuel José de Jesús Garza Fishburn; el Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal, Director General de Pensiones de los Trabajadores de la Educación; y el Prof. Rubén Delgadillo Romo, Director del Fondo de la Vivienda.

La Mtra. Isela Licerio reiteró su llamado a recordar con amor y orgullo a quienes entregaron su vida a la enseñanza, fortaleciendo así los valores de unidad y respeto al magisterio.