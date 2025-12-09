Rinde Tomás Gutiérrez su Primer Informe respaldado de gobernador

Ante ciudadanos, representantes empresariales y autoridades de la región sureste, el alcalde afirmó que Ramos Arizpe avanza con hechos y no con discursos

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, presentó su Primer Informe de Resultados acompañado del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando que los principales avances del año han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre Estado y Municipio.

Gutiérrez subrayó el impacto de la Ruta Estudiantil, un sistema de transporte gratuito, moderno y accesible que opera los 365 días del año y se ha consolidado como un modelo con enfoque social.

En materia de seguridad destacó la operación del Centro de Inteligencia C2, equipado con más de 300 cámaras de vigilancia, tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas, infraestructura resultado de una inversión conjunta de 17.4 millones de pesos que coloca al municipio entre los mejor equipados de Coahuila.

En el ámbito de salud, el alcalde informó sobre los resultados de la primera Clínica de la Salud Popular en Analco, que ofrece consultas y medicamentos gratuitos a miles de familias, además del avance en la construcción de una segunda clínica y la proyección de una tercera para 2026.

Agregó que el municipio también fortaleció el desarrollo social con más de 80 mil acciones del DIF, mejora de servicios públicos, obras de agua potable, recarpeteo, alumbrado y recolección de basura en zona urbana y rural, así como programas de vivienda, educación y apoyo a la economía familiar.

El informe incluyó también los avances en regularización de predios, acuerdos con instituciones educativas, nuevas herramientas digitales de recaudación y finanzas sanas, lo que permitió mantener deuda pública cero, equilibrio financiero y mejorar las calificaciones crediticias del municipio.

El gobernador Manolo Jiménez reconoció el trabajo del alcalde y destacó que Ramos Arizpe presenta resultados sólidos en seguridad, desarrollo económico y atención social gracias a la coordinación entre niveles de gobierno.

Tomás Gutiérrez concluyó que este primer año confirma que el municipio “tiene rumbo, aliados y resultados”, y que la administración seguirá construyendo una ciudad más moderna, segura y solidaria.