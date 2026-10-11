Riñas en penal federal de Ramos Arizpe aumentan 300% en un año

El penal federal pasó de 12 enfrentamientos entre internos en 2024 a 48, de acuerdo con cifras difundidas de los diagnósticos penitenciarios de la CNDH

Las riñas entre internos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 18 de Ramos Arizpe aumentaron 300 por ciento durante 2025, al pasar de 12 a 48 enfrentamientos en un año, de acuerdo con cifras difundidas de los diagnósticos penitenciarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El incremento colocó al penal ubicado en Coahuila en el segundo lugar nacional entre los centros penitenciarios federales con mayor número de riñas, únicamente por debajo del Cefereso 17 de Michoacán, donde se contabilizaron 62 enfrentamientos durante el mismo periodo.

Cefereso 18 concentró casi uno de cada seis enfrentamientos

Según la información del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, en los 13 centros federales que reportaron este tipo de incidentes se registraron 273 riñas, de las cuales 48 ocurrieron en Ramos Arizpe. Esto significa que el establecimiento concentró aproximadamente el 17.6 por ciento de los enfrentamientos documentados en esos penales, equivalente a casi uno de cada seis casos.

La comparación anual muestra que el Cefereso 18 pasó de registrar un promedio de una riña mensual durante 2024 a cuatro enfrentamientos por mes en 2025, lo que refleja un incremento considerable en la frecuencia de conflictos entre personas privadas de la libertad.

El diagnóstico también reportó tres muertes

Además de las riñas, el diagnóstico reportó dos suicidios y un homicidio dentro del establecimiento durante 2025, con lo que el penal acumuló 51 incidentes correspondientes a estas tres categorías. Los registros no permiten establecer que las muertes hayan estado relacionadas con los enfrentamientos entre internos.

La CNDH realiza anualmente el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria para evaluar las condiciones de internamiento, la seguridad, la integridad de las personas privadas de la libertad y el respeto a sus derechos humanos en los centros penitenciarios del país.

Los resultados ponen de relieve la necesidad de conocer qué medidas de prevención y control aplicaron las autoridades penitenciarias federales durante 2025, así como las acciones adoptadas para reducir los enfrentamientos y garantizar la seguridad de la población interna.