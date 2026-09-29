Riñas en bares de Saltillo y Arteaga preocupan a la región

Peleas en establecimientos de Arteaga y Saltillo reavivan el llamado a reforzar la vigilancia y el control del consumo de alcohol

La violencia continúa presente en establecimientos nocturnos de la región Sureste, donde el consumo excesivo de alcohol vuelve a estar relacionado con altercados que terminan en enfrentamientos.

Durante las últimas horas se registraron distintos hechos en bares de Arteaga y Saltillo, mientras que en Ramos Arizpe también se mantienen los reportes de situaciones relacionadas con el comportamiento de clientes bajo los efectos del alcohol.

Uno de los casos ocurrió en el bar Mocoritto, ubicado sobre la carretera 57, a menos de 500 metros de la Delegación de Policía Municipal de Arteaga, donde se registró un episodio de violencia durante la madrugada.

Más tarde, cerca de las 2:00 horas, otro conflicto se presentó en La Pispireta, establecimiento localizado en el cruce del periférico Luis Echeverría y el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo, cuando una pelea entre clientes pasó del interior del negocio al área de estacionamiento.

Los hechos vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento de bares y el consumo desmedido de bebidas alcohólicas en la región, ante situaciones que pueden escalar rápidamente de una discusión a una pelea. La recurrencia de estos incidentes en Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe mantiene el llamado a reforzar la vigilancia y revisar que los establecimientos cumplan con las medidas de seguridad y control necesarias para evitar que las noches de diversión terminen en violencia.