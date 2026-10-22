Riñas afuera de secundaria en Saltillo exhiben falta de apoyo

La situación pone sobre la mesa la necesidad de que la Secretaría de Educación de Coahuila facilite que las escuelas soliciten apoyo preventivo de seguridad

Una fuerte riña registrada a la salida de la secundaria Nazario S. Ortiz Garza, ubicada frente a la antigua estación del tren en Saltillo, encendió las alertas por la violencia que enfrentan los estudiantes.

En videos difundidos sobre los hechos se observa a varios jóvenes intercambiando golpes, mientras existe el señalamiento de que algunos de los involucrados ni siquiera serían alumnos del plantel, sino personas que acuden a buscar conflictos con los estudiantes.

Más allá de las agresiones captadas en video, la situación pone sobre la mesa la necesidad de que la Secretaría de Educación de Coahuila, encabezada por Emanuel Garza Fishburn, facilite que las escuelas soliciten apoyo preventivo de las corporaciones de seguridad, así como la participación de los padres de familia para proteger a los menores durante los horarios de entrada y salida.

La gravedad de estos enfrentamientos podría escalar y derivar en lesiones de consideración si no se toman medidas oportunas.

Sin embargo, al buscar una postura de las autoridades educativas sobre lo ocurrido y las acciones que podrían implementarse para evitar nuevas riñas, la respuesta recibida fue que no había entrevistas disponibles.

La falta de atención pública no resuelve el problema: urge establecer mecanismos de coordinación entre directivos, familias, la SEDU y la Policía Municipal para prevenir nuevas agresiones y garantizar condiciones seguras para la comunidad estudiantil.