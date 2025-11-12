Riña en Saltillo 2000 deja tres heridos con arma blanca

De acuerdo con las primeras investigaciones, el altercado se originó cuando Alemán acudió a donde viven los otros dos involucrados para exigir el pago de un rin

Una violenta riña ocurrida la mañana de este martes en la colonia Saltillo 2000 dejó como saldo tres personas lesionadas con armas blancas.

El enfrentamiento se registró alrededor de las 8:45 a.m. en el cruce del bulevar Alameda Zaragoza y la ampliación Nazario Ortiz Garza, luego de que vecinos reportaran a las autoridades la presencia de individuos heridos.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a los involucrados, quienes presentaban heridas provocadas por machetes.

Las víctimas fueron identificadas como Fernando Abisaí Vielma Lara, de 23 años; su hermano Alejandro Vielma Lara, de 24; y José Alemán Ramírez, de 42 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el altercado se originó cuando Alemán acudió a las caballerizas donde habitan los hermanos Vielma para exigir el pago de un rin que les había vendido.

La discusión escaló rápidamente y derivó en una pelea física en la que los tres participantes utilizaron machetes, resultando todos con lesiones de consideración.

Los heridos fueron trasladados bajo custodia policial a diferentes hospitales de la ciudad: los hermanos Vielma al IMSS Clínica Dos y José Alemán al Hospital General.

Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencia para determinar las responsabilidades correspondientes, así como el origen de las armas utilizadas en la agresión.