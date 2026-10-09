Riña en Ramos Arizpe deja dos lesionados y un detenido

Los hechos ocurrieron al exterior del CETis 60, donde un hombre agrede con un arma punzocortante a otro, quien termina tendido sobre la vía pública

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Una riña registrada este jueves en el exterior del CETis 60 de Ramos Arizpe dejó dos personas lesionadas con arma blanca y un hombre detenido, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Crescencio Oranday, en la colonia Blanca Esthela, en las inmediaciones del plantel educativo.

Videos muestran agresión con arma punzocortante

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió entre comerciantes y civiles en el exterior del centro educativo.

La riña quedó registrada en videos grabados por estudiantes, en los que se observa cómo uno de los involucrados agrede en repetidas ocasiones con un arma punzocortante a otro hombre, quien termina tendido sobre la vía pública.

Detienen a un presunto involucrado en la riña

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, informó que, tras los hechos, se logró la detención de una persona presuntamente involucrada en el enfrentamiento.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Dos personas recibieron atención médica

Uno de los lesionados fue reportado en estado delicado, mientras que el segundo también requirió atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se originó el enfrentamiento, así como la participación de las personas involucradas en la riña ocurrida a las afueras del CETis 60.