Riña en motel de Saltillo deja a un hombre gravemente herido

Un conflicto personal derivó en una agresión dentro de un motel en Saltillo; la víctima fue hospitalizada y el presunto responsable ya fue detenido

Un hombre resultó gravemente lesionado tras un hecho violento registrado durante el fin de semana al interior de un motel ubicado en el bulevar Fundadores, en la colonia Loma Linda, en Saltillo, de acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades.

Según los primeros reportes, el incidente se habría originado a partir de un conflicto de tipo personal, lo que derivó en una agresión al interior del establecimiento.

La persona afectada logró salir del lugar y solicitar auxilio a los servicios de emergencia.

Presuntamente, la pareja entró a un cuarto, pero un tercero llegó alegando infidelidad y realizó la agresión, Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital, donde permanece bajo observación médica y su estado de salud fue reportado como reservado.

Autoridades municipales y estatales realizaron las diligencias correspondientes y confirmaron que el presunto responsable ya fue detenido. El caso continúa bajo investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.