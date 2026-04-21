Riña deja daños en viviendas y vehículos en colonia Águila de Oro

Autoridades locales señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas, por lo que se buscará identificar y sancionar a los responsables.

Un grupo de jóvenes protagonizó un altercado en la colonia Águila de Oro, donde se registraron daños a propiedades particulares, generando preocupación entre los vecinos del sector. Los hechos, ocurridos recientemente, quedaron documentados tanto por cámaras de videovigilancia como por grabaciones realizadas por residentes, quienes posteriormente entregaron el material a las autoridades.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya cuenta con evidencia para iniciar las investigaciones correspondientes, en coordinación con las denuncias presentadas por los afectados.

Autoridades locales señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas, por lo que se buscará identificar y sancionar a los responsables de los daños ocasionados en esta zona de la ciudad.