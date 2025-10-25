Riesgo eléctrico en kínder alerta a padres en Saltillo

La comunidad exige atención urgente tras video que muestra chispas y fuego en la asta bandera; temen que la falla eléctrica se extienda y cause una tragedia.

Madres y padres de familia del jardín de niños Ricardo Flores Magón, ubicado en la colonia El Álamo, Saltillo han manifestado su preocupación por los constantes problemas eléctricos que desde hace meses ponen en riesgo la seguridad de los alumnos y el personal docente.

De acuerdo con los reportes, las fallas comenzaron después de la instalación de minisplits durante el ciclo escolar pasado, lo que ha provocado apagones, descargas eléctricas y chispazos en diversas áreas del plantel.

Pese a que las familias han entregado oficios y solicitado la intervención de las autoridades educativas, hasta el momento no se ha dado una respuesta definitiva.

Personal de la Secretaría de Educación Pública ha acudido a revisar las instalaciones, pero los padres aseguran que no se ha ofrecido una solución concreta.

La situación se agravó recientemente, cuando un padre de familia grabó la asta bandera del plantel emitiendo chispas y fuego durante la noche, evidencia que circula entre la comunidad escolar.

Los tutores piden atención urgente, pues aseguran que la electricidad se ha extendido a salones, baños y mobiliario. Temen que, de no atenderse de inmediato, ocurra una tragedia que podría haberse evitado con una reparación oportuna.

Ante los hechos ocurridos en San Pedro de las Colonias, surge la pregunta: ¿habrá una respuesta inmediata en el caso de Saltillo, o el secretario de Educación del estado, Emanuel Garza, continuará prometiendo apoyo a las familias solo después de una tragedia que pudo haberse prevenido?