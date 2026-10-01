Rickettsiosis causa 9 muertes de 12 casos en Coahuila

De 12 casos de rickettsiosis registrados en la Región Sureste de Coahuila, nueve personas murieron; alertan que la atención tardía agrava los casos

De los 12 casos de rickettsiosis registrados durante 2026 en la Región Sureste de Coahuila, nueve personas han fallecido, informó Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, quien advirtió que la atención médica tardía continúa siendo uno de los principales factores asociados con los desenlaces graves.

El funcionario explicó que algunos pacientes llegan a los servicios médicos después del cuarto día de evolución de la enfermedad, cuando la infección ya puede provocar un deterioro importante y comprometer órganos como hígado y riñones.

“La tasa de mortalidad se ha elevado porque no se recibe la atención médica oportuna. Si esta enfermedad se atiende después del día cuatro, el paciente llega muy complicado, muy deteriorado en su salud”, señaló.

Zamarripa explicó que la bacteria puede generar una reacción inflamatoria dentro del torrente sanguíneo y posteriormente provocar alteraciones en la coagulación, lo que puede derivar en daño multiorgánico.

Otro problema recurrente, indicó, es la automedicación, debido a que algunos pacientes consumen antibióticos u otros medicamentos disponibles en casa antes de acudir a consulta, lo que puede modificar los síntomas y retrasar la identificación del cuadro.

Los primeros signos de alerta pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor muscular y articular.

Las lesiones o erupciones en la piel pueden aparecer posteriormente, por lo que la ausencia de manchas durante los primeros días no descarta la enfermedad.

El jefe jurisdiccional señaló que médicos y personal de enfermería de la Región Sureste recibieron recientemente capacitación para mejorar la detección de casos y reiteró que ante síntomas compatibles y antecedentes de exposición a garrapatas se debe buscar atención médica inmediata.