Revisarán mochilas en secundarias tras ataque escolar en Torreón

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, explicó que estas medidas forman parte de una estrategia que ya se desarrollaba en los planteles educativos

El Gobierno de Coahuila reforzará los operativos de revisión de mochilas y la participación de padres de familia y maestros en comités de seguridad escolar, como parte de las acciones preventivas tras el ataque ocurrido en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, explicó que estas medidas forman parte de una estrategia que ya se desarrollaba en los planteles educativos, pero que requiere mayor participación de la comunidad escolar para identificar situaciones de riesgo y prevenir nuevos episodios de violencia.

“Sí hay que reforzar todos los operativos con la participación de la comunidad escolar, el operativo de la revisión de la mochila, por ejemplo, los operativos que tienen que ver con establecer comités de seguridad en las escuelas, con la participación de los padres de familia y de los maestros”, declaró.

Pimentel González consideró que lo sucedido en Torreón debe analizarse como un caso aislado y señaló que una de las dificultades para identificar a los involucrados estuvo relacionada con que la secundaria comparte instalaciones con un plantel de educación media superior.

El funcionario sostuvo que la prevención de la violencia escolar requiere la intervención conjunta de autoridades educativas, docentes y familias, además del seguimiento a comportamientos y situaciones que puedan representar riesgos dentro de las escuelas.

También respaldó las disposiciones federales para regular contenidos violentos en plataformas digitales, particularmente aquellos que promueven agresiones, conductas ilícitas o incitan a cometer actos de violencia.

“Creo que es muy buena iniciativa que se pueda regular los contenidos de las plataformas digitales para evitar contenidos que tienen que ver con la violencia”, expresó.

El secretario reiteró que las acciones preventivas deberán fortalecerse con la participación directa de las comunidades educativas, mediante mecanismos de vigilancia, organización escolar y atención a factores de riesgo entre los estudiantes.