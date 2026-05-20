Revisará Congreso faltas de diputados que buscan reelegirse

La Junta de Gobierno del Congreso del Estado será la instancia encargada de evaluar de manera individual cada una de las ausencias registradas

La diputada local Beatriz Fraustro Dávila hizo un llamado enérgico a revisar las faltas de los legisladores que abandonan sus funciones para participar en actividades electorales, advirtiendo que participar en campañas políticas "no es justificación" legal para ausentarse de las sesiones legislativas.

Fraustro Dávila aclaró que el marco legal del Congreso es estricto y específico respecto a los motivos válidos para faltar, limitándose casi exclusivamente a cuestiones de salud o causas de fuerza mayor.

"La ley es muy clara y hay que respetarla. Lo único a lo que estamos prácticamente obligados es a la asistencia en pleno y a las sesiones como tal", enfatizó la legisladora.

Analizarán sanciones y descuentos salariales

La Junta de Gobierno del Congreso del Estado será la instancia encargada de evaluar de manera individual cada una de las ausencias registradas. El objetivo de esta revisión será determinar si las justificaciones presentadas tienen validez jurídica o si, por el contrario, procede la aplicación de sanciones administrativas o el descuento directo en sus dietas salariales.

A pesar de que existe la recomendación institucional de solicitar licencia temporal al cargo cuando un legislador se involucra de lleno en un proceso electoral, la diputada reiteró que la responsabilidad primordial de cualquier representante popular es cumplir con su trabajo en el recinto legislativo. Ante esto, insistió en que el Congreso debe actuar con total congruencia como un garante del cumplimiento de la ley.

Señalan ausencias recurrentes de legislador

El debate sobre el ausentismo legislativo surge en medio de señalamientos directos hacia el diputado Antonio Flores, quien busca la reelección por la coalición de Morena y el Partido del Trabajo (PT). De acuerdo con los reportes, Flores figura como uno de los congresistas con faltas más recurrentes.

A la par de su cuestionado desempeño legislativo por ausencias, Flores enfrenta una denuncia pública por presunto abuso sexual, realizada por Mónica Escalera, militante de Movimiento Ciudadano. Hasta el momento, el legislador no ha emitido ninguna declaración o postura oficial respecto a ninguna de las dos controversias.