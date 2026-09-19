Revisará Coahuila si se adhiere al esquema federal de salud

La decisión se tomará más adelante; por ahora, destacó que en la entidad el abasto de medicamentos llega al 75-85%, hay equipo nuevo y obras en los hospitales

El Gobierno de México analiza cuál será la dinámica que se aplicará en los estados que no están adheridos al sistema único federalizado de salud, entre ellos Coahuila, a unos meses de arrancar la unificación del sistema de salud, que permitirá a los pacientes recibir atención en las instituciones médicas contempladas en el nuevo esquema, señaló Eliud Aguirre Vázquez.

Compartió el secretario de Salud de Coahuila que acudió la semana pasada a una reunión de secretarios de los estados que no están federalizados con David Karsenovic, titular de la Secretaría de Salud Federal, en la que se analizó esta situación y se dijo que se revisará la dinámica que se aplicará en cada entidad.

Aguirre Vázquez manifestó que la decisión sobre ese tema se tomará más adelante, ya que todavía se deberá determinar si las entidades continuarán operando bajo el esquema actual o se incorporarán al nuevo sistema.

“Estamos llevando a cabo las pláticas para decidir si vamos a continuar como estamos”, indicó. “En Coahuila, estamos muy bien en cuestión de salud; el abasto de medicamento es suficiente, tenemos entre el 75 al 85%, aparatos nuevos y en todos los hospitales se ha metido infraestructura”, sostuvo.

Dijo que desafortunadamente se dio cuenta en la reunión de que muchos estados no tienen lo que se tiene en Coahuila.