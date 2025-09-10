Revisan gasolinera de Saltillo por presunto huachicol fiscal

El despliegue de autoridades tuvo como objetivo revisar documentación y el manejo de combustible en la estación Combusa, en Saltillo

Elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, llevaron a cabo un operativo en la gasolinera Combusa, ubicada en Saltillo, como parte de una investigación contra el huachicol fiscal.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el despliegue tuvo como objetivo revisar documentación y el manejo de combustible en la estación, luego de que en semanas recientes se han detectado cargamentos irregulares en la región relacionados con contrabando de hidrocarburos.

El huachicol fiscal consiste en la entrada y comercialización de combustibles con facturas o permisos apócrifos para evadir impuestos, una práctica que ha causado pérdidas millonarias al erario y que está siendo combatida mediante operativos federales en distintas entidades.

En los últimos meses, autoridades federales y estatales han clausurado varias estaciones en Coahuila relacionadas con estas prácticas, entre ellas siete gasolineras Cargo Gas en Saltillo, además de una estación intervenida en Torreón.

Asimismo, en la región se han asegurado más de 15 millones de litros de combustible almacenados de manera irregular en carrotanques y terminales clandestinas.

Aunque no se han reportaron detenidos al cierre de la jornada, el inmueble quedó bajo revisión y aseguramiento parcial para las investigaciones correspondientes.

Este operativo en Saltillo se suma a las acciones que, en los últimos meses, han derivado en decomisos masivos de combustible y el cierre temporal de estaciones en Coahuila, como parte de la estrategia federal de cero impunidad contra el contrabando de hidrocarburos.