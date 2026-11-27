El Congreso recibió una iniciativa del gobernador Manolo Jiménez Salinas para crear la Ley de Bienestar Animal y sancionar el maltrato.

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La homologación de la legislación en materia de bienestar animal en Coahuila podría extenderse hasta marzo, debido a que el proceso contempla una etapa de diálogo y consenso con colectivos y organizaciones dedicadas a la protección de los seres sintientes, informó la diputada local Lupita Oyervides. La intención es revisar las propuestas y escuchar las aportaciones de quienes trabajan directamente en la defensa y cuidado de los animales, antes de avanzar en la consolidación del nuevo marco jurídico.

La legisladora ha señalado la importancia de que las modificaciones legales no se construyan únicamente desde las instituciones, sino que incorporen las experiencias y necesidades de las asociaciones protectoras, rescatistas y colectivos, a fin de contar con disposiciones que puedan aplicarse de manera efectiva en todo el estado.

Alcances de la iniciativa de Ley de Bienestar Animal y diálogo con colectivos

En este contexto, el Congreso de Coahuila recibió el pasado 19 de noviembre una iniciativa del gobernador Manolo Jiménez Salinas para crear la Ley de Bienestar Animal, con la que se busca actualizar y fortalecer las disposiciones existentes para prevenir y sancionar el maltrato. La propuesta contempla, entre otros aspectos, un registro estatal de personas sancionadas por agresiones contra animales, así como mayores facultades para las autoridades responsables de atender estos casos.

El proyecto también considera la participación de asociaciones protectoras y especialistas en una Comisión Estatal de Bienestar Animal, además de mecanismos para impulsar campañas de esterilización, vacunación y atención de animales en situación de abandono. Se busca establecer responsabilidades tanto para las autoridades estatales como para los municipios, con el propósito de mejorar la atención de denuncias y la aplicación de sanciones.

Oyervides ha destacado la necesidad de mantener el diálogo con los colectivos para construir una legislación que responda a las problemáticas reales que enfrenta Coahuila en materia de protección animal. Por ello, el proceso de revisión y consenso será fundamental antes de concretar la homologación, cuya conclusión podría prolongarse hasta marzo.