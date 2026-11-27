El rector Octavio Pimentel Álvarez explicó que la revisión abarca programas académicos, administración central y coordinación de áreas internas.

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La Universidad Autónoma de Coahuila mantiene en marcha su proceso de acreditación institucional, mediante el cual busca certificar la calidad de sus procedimientos administrativos, académicos y científicos, por lo que actualmente se encuentra a la espera de los resultados de la evaluación realizada por organismos especializados en educación superior.

El rector Octavio Pimentel Álvarez explicó que este procedimiento representa un paso importante para fortalecer la calidad educativa de la institución, al someter a revisión no solamente sus programas académicos, sino también el funcionamiento de la administración central y su coordinación con las distintas áreas universitarias.

Evaluación de los CIEES y primera revisión institucional en la UAdeC

De acuerdo con lo informado por el rector, la evaluación está a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuyos especialistas realizan entrevistas y revisiones para conocer el funcionamiento de la universidad, sus procesos internos y los mecanismos de coordinación entre las áreas académicas, administrativas y de investigación.

Pimentel Álvarez destacó que esta acreditación busca brindar certidumbre tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad, al garantizar que los procedimientos institucionales respondan a estándares de calidad y contribuyan al cumplimiento de los objetivos educativos. Además, representa la primera ocasión en que la UAdeC se somete a una evaluación de este tipo a nivel institucional.

La universidad permanece a la espera del dictamen de los evaluadores, con la expectativa de obtener resultados favorables que permitan fortalecer su posicionamiento y avanzar hacia un nuevo nivel de calidad y reconocimiento institucional.