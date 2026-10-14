Reúnen donaciones de cabello en la UAdeC para pelucas oncológicas

Varias jóvenes se sumaron a la campaña realizada en Campo Redondo, en coordinación con Fundación Casa Rosa para apoyar a pacientes con cáncer

Con el objetivo de apoyar a personas que enfrentan tratamientos contra el cáncer, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizó la tercera edición de la campaña de donación de cabello y cortes con causa, en coordinación con Fundación Casa Rosa, en la explanada del Campo Redondo.

Dulce Dávalos, jefa del Departamento de Extensión y Vinculación de la UAdeC, explicó que la iniciativa busca reunir cabello para elaborar pelucas oncológicas, con la participación de estudiantes y trabajadoras universitarias.

Durante la jornada, varias jóvenes se sumaron a esta labor solidaria y donaron parte de su cabello para contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes lo han perdido a consecuencia de sus tratamientos médicos.

Entre las participantes destacó el caso de una estudiante que donó 50 centímetros de su cabello, motivada por la necesidad que enfrentan algunas personas que atraviesan por esta enfermedad y por una experiencia cercana en su familia.

Su decisión fue una muestra de solidaridad con quienes, además de enfrentar un proceso médico complicado, deben afrontar los cambios físicos y emocionales que implica la pérdida del cabello.

Dávalos detalló que se requieren entre 30 y 40 donaciones para elaborar una peluca y que el cabello debe medir al menos 15 centímetros. Se acepta cabello lacio, chino, teñido o con tratamientos, aunque posteriormente se selecciona el material que puede aprovecharse.

Agregó que las pelucas de cabello natural pueden costar entre 3 mil y 15 mil pesos, por lo que Fundación Casa Rosa cuenta con alrededor de 20 piezas de diferentes estilos, colores y tamaños que se facilitan gratuitamente en calidad de préstamo a las personas que las necesitan, previo registro y estudio socioeconómico.