Reúnen a familias las noches de cine en colonias de Ramos Arizpe

El programa, impulsado por el Instituto Municipal de la Juventud, se lleva a cabo en distintas colonias, con una función semanal en plazas o canchas públicas

Pantallas gigantes, palomitas y más de 300 asistentes por función están convirtiendo las noches de cine en colonias de Ramos Arizpe en uno de los espacios de convivencia familiar con mayor respuesta en el municipio.

El programa es impulsado por el Instituto Municipal de la Juventud, encabezado por Deivid Arévalo Lugo, y se lleva a cabo de manera itinerante en distintas colonias, con una función semanal en plazas o canchas públicas.

De acuerdo con el funcionario, esta estrategia responde a solicitudes directas de vecinos y busca generar espacios seguros de esparcimiento para niñas, niños y sus familias.

Las funciones incluyen la instalación de una pantalla gigante, proyección de películas con licencia de plataformas digitales y la entrega gratuita de palomitas y bebidas, además de áreas con colchonetas para mayor comodidad de los asistentes.

El programa ha mostrado una alta participación desde sus primeras jornadas. En una de las funciones recientes, donde se proyectó una película familiar, se registró la asistencia de más de 300 personas.

Indicó que esta dinámica ya había sido probada en eventos como el Festival de la Catrina, y ahora se amplía a colonias con buena aceptación por parte de la comunidad.

Asimismo, señaló que las proyecciones también pueden realizarse en escuelas, siempre que exista una solicitud previa y se ajusten los horarios, principalmente en horario nocturno para mejorar la experiencia.

Las personas interesadas en llevar esta actividad a su colonia o plantel pueden acudir al Instituto Municipal de la Juventud, instancia encargada de coordinar el programa junto con la Secretaría de Desarrollo Social.