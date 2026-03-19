Reúne Senado a jóvenes para debatir seguridad nacional

Salazar resaltó que la seguridad nacional es una responsabilidad compartida que involucra a toda la sociedad, no solo a los gobiernos

El senador Luis Fernando Salazar inauguró el Foro de Seguridad Nacional en el Senado de la República, atendiendo la solicitud de diversas organizaciones juveniles que buscan incidir en la agenda pública.

Durante su discurso, Salazar enfatizó la importancia de escuchar a las nuevas generaciones en temas de seguridad, afirmando que "apostar por el futuro de nuestra nación" implica involucrar a quienes construyen el presente.

Promueven diálogo sobre retos en seguridad

El evento busca abrir espacios de diálogo sobre los retos contemporáneos en materia de seguridad, y reunió a jóvenes y académicos para discutir cómo las nuevas generaciones perciben estos desafíos. Salazar resaltó que la seguridad nacional es una responsabilidad compartida que involucra a toda la sociedad, no solo a los gobiernos.

Analizan impacto de redes sociales en seguridad

Como invitado especial, el Almirante Retirado Enrique Flores Morado participó con una ponencia sobre el impacto de las redes sociales en la seguridad nacional, aportando perspectivas valiosas para las discusiones del foro. Salazar adelantó que continuará promoviendo propuestas desde el Senado para abordar los retos emergentes en este ámbito.

Reafirman apertura a la participación ciudadana

Finalmente, el senador reafirmó la apertura del Senado a la participación ciudadana, invitando a todos los interesados a contribuir en la construcción de ideas que fortalezcan la seguridad y el desarrollo de México. "Este foro enriquecerá la reflexión sobre temas estratégicos", concluyó.