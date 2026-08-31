Reúne Ramos Fest a cerca de 100 mil personas en actividades

El presidente municipal señaló que la celebración comenzó el viernes con la tradicional Pelea del Tamal, para continuar el sábado con el Lechón Fest

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Cerca de 100 mil personas disfrutaron de las diferentes actividades que formaron parte del Ramos Fest, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó la gran participación de familias y visitantes durante este fin de semana.

Ramos Fest reúne actividades gastronómicas y familiares

El presidente municipal señaló que la celebración comenzó el viernes con la tradicional Pelea del Tamal, para continuar el sábado con el Lechón Fest, donde numerosos equipos integrados por familiares y amigos participaron en las distintas categorías para preparar este platillo mediante diversas técnicas de cocción.

Cabalgata y conciertos cierran las actividades

Las actividades concluyeron este domingo con la tradicional Cabalgata de Ramos Arizpe, que culminó alrededor de las seis de la tarde en la Alameda del municipio y contó con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

A la par, las familias pudieron disfrutar de música y espectáculos, entre ellos las presentaciones de El Poder del Norte y Salomón Cruz.

Gutiérrez Merino resaltó que la respuesta de la ciudadanía y de los visitantes confirma la importancia de continuar impulsando eventos que fortalezcan la convivencia familiar, promuevan las tradiciones de Ramos Arizpe y generen una importante actividad económica para el municipio.