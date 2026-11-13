Reúne mandatario coahuilense a especialistas en foro antidrogas

Autoridades estatales y especialistas impulsaron estrategias coordinadas para proteger a la niñez y juventud contra las sustancias.

Con la finalidad de promover estilos de vida saludables y reforzar la prevención de las adicciones, la violencia y los problemas de salud mental, se realizó en Arteaga el primer congreso “Vive Libre Sin Drogas”, que contó con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y Liliana Salinas Valdés, titular honoraria del DIF Coahuila.

Durante la jornada se impulsó el trabajo coordinado entre el DIF Coahuila y los Centros de Integración Juvenil para fortalecer las estrategias de prevención, atención y orientación dirigidas a las familias. Las acciones están enfocadas principalmente en generar mayores condiciones de protección para niñas, niños y jóvenes, además de fomentar entornos alejados del consumo de sustancias.

Sumar voluntades para la construcción de comunidades saludables

En el encuentro, el gobernador reconoció la labor que encabeza Liliana Salinas al frente del DIF Coahuila y destacó la importancia de sumar voluntades entre instituciones para atender las problemáticas que afectan a la sociedad.

El congreso busca contribuir a la construcción de comunidades más saludables, mediante información, acompañamiento y herramientas para prevenir las adicciones.