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Reúne la Gran Cabalgata de Sabinas a miles de asistentes

Por: Erick Pichardo

12 Septiembre 2026, 22:09

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Miles de jinetes recorrieron las principales calles del municipio como parte del festejo a la cultura y tradición vaquera.

Reúne la Gran Cabalgata de Sabinas a miles de asistentes

Miles de cabalgantes disfrutaron este fin de semana de la edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas en un ambiente de paz y sin ningún contratiempo.

Al tener como punto de partida el rancho San José, como es la tradición, el extenso desfile de caballos y jinetes recorrió las principales calles de este municipio en una celebración a la cultura y tradición vaquera de Coahuila.

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El gobernador Manolo Jiménez mencionó que la Gran Cabalgata de Sabinas, la más grande de México, es uno de los eventos insignia de su gobierno al reunir a miles de jinetes y personas de todas las regiones de Coahuila que disfrutan del desfile, en medio de un gran ambiente.

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Añadió que durante todo el recorrido, todas las corporaciones de seguridad, estatales, municipales y federales estuvieron respaldando este gran evento. Destacó que, por primera vez en la historia, Coahuila es número uno en seguridad, lo que se ha logrado gracias a un trabajo en equipo.

La Gran Cabalgata Sabinas 2026 es parte de los eventos de las Fiestas Grandes 2026, dentro de las cuales se llevarán a cabo la coronación de la reina, juzgamientos ganaderos, Becerro Gordo, Castrado, Borrego Gordo y Cuarto de Milla, entre otros.

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