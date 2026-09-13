Reúne la Gran Cabalgata de Sabinas a miles de asistentes

Miles de jinetes recorrieron las principales calles del municipio como parte del festejo a la cultura y tradición vaquera.

Miles de cabalgantes disfrutaron este fin de semana de la edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas en un ambiente de paz y sin ningún contratiempo.

Al tener como punto de partida el rancho San José, como es la tradición, el extenso desfile de caballos y jinetes recorrió las principales calles de este municipio en una celebración a la cultura y tradición vaquera de Coahuila.

El gobernador Manolo Jiménez mencionó que la Gran Cabalgata de Sabinas, la más grande de México, es uno de los eventos insignia de su gobierno al reunir a miles de jinetes y personas de todas las regiones de Coahuila que disfrutan del desfile, en medio de un gran ambiente.

Añadió que durante todo el recorrido, todas las corporaciones de seguridad, estatales, municipales y federales estuvieron respaldando este gran evento. Destacó que, por primera vez en la historia, Coahuila es número uno en seguridad, lo que se ha logrado gracias a un trabajo en equipo.

La Gran Cabalgata Sabinas 2026 es parte de los eventos de las Fiestas Grandes 2026, dentro de las cuales se llevarán a cabo la coronación de la reina, juzgamientos ganaderos, Becerro Gordo, Castrado, Borrego Gordo y Cuarto de Milla, entre otros.