Más de 2 mil alumnos, 70 atletas, entrenadores, Ejército, Guardia Nacional y emergencia marcharon en el desfile encabezado por Manolo Jiménez.

Más de 2 mil estudiantes de diferentes niveles educativos participaron este viernes en el desfile cívico-militar realizado en Torreón para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con la presencia de contingentes deportivos, militares, corporaciones de seguridad y organismos de emergencia.

El recorrido reunió a familias de Torreón y otros municipios de La Laguna, quienes acudieron a presenciar las actividades conmemorativas del movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910.

Imelda Vázquez Ramírez, directora de Educación Física de la Secretaría de Educación de Coahuila, informó que en el desfile participaron más de 2 mil alumnos, además de 70 atletas y entrenadores del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec).

Contingentes participantes y mensaje de Manolo Jiménez Salinas

También estuvieron presentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal, Dirección de Seguridad y Protección Municipal, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja Mexicana.

A estos contingentes se sumaron representantes del deporte municipal y agrupaciones de charros, quienes formaron parte de las actividades organizadas para recordar el aniversario del movimiento revolucionario.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas presenció el desfile acompañado de autoridades militares, representantes de los poderes del Estado y funcionarios municipales.

Durante el evento, el mandatario destacó el papel histórico de Coahuila en el inicio de la Revolución Mexicana y en la conformación del Ejército Mexicano.

“Coahuila, cuna de la Revolución Mexicana. Desde Torreón, junto a miles de coahuilenses, vivimos el tradicional desfile para conmemorar el 116 aniversario de este hecho histórico de nuestro país”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que durante su administración ha presenciado los desfiles conmemorativos en diferentes regiones del estado y que en esta ocasión correspondió a Torreón ser sede de su participación.

Saldo blanco, memoria de Francisco I. Madero y autoridades asistentes

El gobernador reportó que las actividades transcurrieron sin incidentes y destacó la presencia de estudiantes, deportistas y elementos de las corporaciones de seguridad.

“Estamos contentos, con saldo blanco; una gran participación de niñas, niños, jóvenes, adolescentes; una gran participación y demostración de nuestras fuerzas de seguridad”, manifestó.

La conmemoración recordó la participación de Coahuila en el movimiento revolucionario, particularmente por el papel de Francisco I. Madero, originario de Parras, quien impulsó el levantamiento de 1910 contra el gobierno de Porfirio Díaz.

El desfile también contó con la presencia de mandos militares, entre ellos Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar; Julio César Moreno Mijangos, coordinador territorial de la Guardia Nacional en la región Noreste; Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Coahuila, y Mario Gutiérrez Martínez, comandante del Mando Especial de La Laguna.

Entre las autoridades asistentes estuvieron Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila.

Las actividades conmemorativas se desarrollaron con la participación de instituciones educativas y corporaciones de los tres órdenes de gobierno, mientras familias de la Comarca Lagunera presenciaron el recorrido por las calles de Torreón.