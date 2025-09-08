Reubican osos negros para evitar riesgos en zonas urbanas

La Secretaría del Medio Ambiente reubicó osos negros para evitar riesgos en zonas urbanas y complejos turísticas de Coahuila

Con el fin de evitar los riesgos de los avistamientos de osos en zonas urbanas y en complejos turísticos y habitacionales que se han registrado en Coahuila durante este año, la Secretaría del Medio Ambiente implementa un protocolo de captura, marcaje y reubicación de ejemplares hacia su hábitat natural.

La titular de la dependencia, Susana Estens de la Garza, explicó que los animales que permanecen de forma recurrente en áreas pobladas son resguardados temporalmente y posteriormente liberados en sitios alejados, donde se reduce la posibilidad de que regresen.

Estens señaló que la presencia de osos negros ha crecido en distintas regiones del estado, lo que ha aumentado los encuentros con la ciudadanía.

Subrayó que se trata de una especie protegida y que las acciones aplicadas cumplen con lineamientos de conservación y seguridad.

La secretaria añadió que estas estrategias se complementan con proyectos de reforestación para recuperar ecosistemas y suelos afectados por incendios.

Detalló que actualmente se trabaja en la reforestación de 70 hectáreas financiadas por empresas, además de acciones ciudadanas impulsadas por grupos como Saltillo Verde y Pro Fauna.

Según la funcionaria, las lluvias de este año han generado condiciones favorables para la siembra de árboles y la elaboración de bolos de semillas, aunque advirtió que la recuperación de suelos dañados es un proceso gradual que requiere obras previas.