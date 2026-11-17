El director de Aguas de Saltillo, Vicente García, informó que la obra podría comenzar antes de terminar 2026 y entrar en funcionamiento en septiembre de 2027.

La construcción de un megatanque de almacenamiento de agua con capacidad de 15 mil metros cúbicos, destinado a mejorar la continuidad del suministro en el oriente de Saltillo, enfrenta un retraso luego de que Aguas de Saltillo declarara desierta la primera licitación debido a que algunas propuestas superaron el presupuesto disponible y otras presentaron incumplimientos técnicos.

El director del organismo operador, Vicente García, informó que la convocatoria fue publicada nuevamente durante la semana pasada y que se espera adjudicar el contrato en aproximadamente un mes, con la intención de iniciar la construcción antes de que concluya 2026.

De cumplirse el calendario previsto, la infraestructura podría comenzar a operar en septiembre de 2027, aunque el funcionario aclaró que esta fecha dependerá del desarrollo de la contratación y de los trabajos de construcción.

Ubicación y objetivos del nuevo megatanque en Saltillo

El megatanque estará ubicado en el camino hacia Loma Alta, en el nororiente de la ciudad, y permitirá almacenar hasta 15 millones de litros de agua para fortalecer el abastecimiento de los sectores del oriente de Saltillo.

García explicó que el objetivo principal es contar con una reserva que permita mantener la continuidad del servicio cuando se presenten fallas en el suministro eléctrico, desperfectos en los equipos de bombeo o daños en las tuberías de conducción.

“Este almacenamiento nos va a permitir dar esa continuidad en el servicio en el caso de que haya cualquier tipo de incidencia técnica”, señaló.

La obra forma parte de los proyectos de infraestructura hidráulica que Aguas de Saltillo desarrolla para responder al crecimiento urbano y reducir la vulnerabilidad del sistema de distribución ante interrupciones operativas.

Acueducto surponiente requeriría hasta 200 millones de pesos

Otro de los proyectos en preparación es el acueducto surponiente, cuya inversión se estima entre 150 y 200 millones de pesos, dependiendo de las obras complementarias que se incorporen.

El director explicó que el proyecto fue presentado ante la autoridad federal responsable de la infraestructura carretera, debido a que parte del trazado utilizará un derecho de vía federal.

Sin embargo, durante la revisión se solicitaron modificaciones al recorrido, por lo que actualmente se realizan nuevos trabajos de campo para ajustar el proyecto y presentarlo nuevamente.

La propuesta contempla la posibilidad de construir un tanque adicional con capacidad de 5 mil metros cúbicos en el punto de llegada del acueducto, infraestructura que influiría en el costo total.

García indicó que la inversión podría ejecutarse por etapas con recursos propios del organismo y, en caso de obtenerse, aportaciones gubernamentales u otras fuentes de financiamiento.

Saltillo suma alrededor de 4 mil nuevas tomas de agua al año

El crecimiento de la ciudad también representa una presión constante para la infraestructura hidráulica.

De acuerdo con Vicente García, durante el último año Aguas de Saltillo incorporó aproximadamente 4 mil nuevos usuarios, cifra que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos periodos.

El funcionario estimó que este crecimiento equivale a una demanda potencial asociada con entre 15 mil y 20 mil habitantes adicionales al año, considerando el promedio de ocupantes por toma de agua.

Aunque en algunos años se han registrado hasta 5 mil o 5 mil 500 nuevos usuarios, señaló que recientemente el ritmo de incorporación se ha moderado.

Para 2027, el organismo prevé mantener un crecimiento cercano a las 4 mil nuevas tomas, por lo que continúa trabajando en la incorporación de fuentes de captación y en medidas para mejorar la eficiencia de los sistemas.