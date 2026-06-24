Retorna la Imagen Viajera de San Juan de los Lagos a Saltillo

La presencia de la imagen ha sido recibida con entusiasmo por los devotos, quienes año con año esperan su arribo como parte de una tradición religiosa.

La imagen peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos volvió a llegar a Saltillo, donde permanecerá durante tres días en la parroquia dedicada a su advocación, ubicada en la colonia Bellavista. Esta visita representa la décimo tercera ocasión en que la considerada patrona de los viajeros y automovilistas recorre la capital coahuilense, generando una amplia participación de fieles.

Durante su estancia del 22 al 24 de junio, la comunidad católica ha preparado diversas actividades religiosas, entre ellas procesiones, misas especiales y actos de veneración, que buscan fortalecer la fe y la devoción hacia la imagen.

Los eventos han reunido a familias y creyentes que acuden a expresar su gratitud y peticiones.

La presencia de la imagen ha sido recibida con entusiasmo por los devotos, quienes año con año esperan su arribo como parte de una tradición religiosa ya arraigada en la ciudad. La parroquia de Bellavista se ha convertido en punto de encuentro espiritual durante estos días de celebración.

Asimismo, se informó que la imagen peregrina se despedirá de la ciudad la mañana del miércoles 24 de junio a las 10:00 horas, momento en el que partirá con destino a su santuario en San Juan de los Lagos.