Retoman trabajos de conservación en Catedral de Saltillo

Las labores buscan preservar espacios emblemáticos que siguen en uso comunitario, garantizando su permanencia para futuras generaciones

Los trabajos de conservación en la Catedral de Santiago de Saltillo, específicamente en la Capilla del Santo Cristo, ya fueron reanudados como parte de los proyectos prioritarios del INAH en Coahuila para este año.

Así lo informó Francisco Aguilar, quien detalló que las labores están a cargo de una empresa especializada en conservación arquitectónica, con personal formado en escuelas de restauración, bajo supervisión del instituto.

Además de la catedral, el INAH mantiene intervenciones activas en el Templo de Guadalupe en Torreón y en inmuebles históricos vinculados a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde se encuentran en etapas finales de ejecución.

Aunque el director evitó precisar el monto exacto de inversión, señaló que los trabajos se realizan con base en catálogos técnicos previamente autorizados, priorizando la estabilidad estructural y la conservación del valor histórico de los inmuebles.

Aguilar destacó que estas acciones buscan preservar espacios emblemáticos que siguen en uso comunitario, garantizando su permanencia para futuras generaciones sin alterar su esencia histórica.