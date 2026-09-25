Retiran toneladas de basura de canal pluvial en Ramos Arizpe

La investigación buscará determinar si existe alguna relación entre ese establecimiento y los neumáticos abandonados en el canal

A menos de un mes de que el Municipio retiró más de una decena de toneladas de escombro del canal pluvial ubicado en la colonia Parajes de los Pinos, personal de Servicios Primarios tuvo que regresar este miércoles para recoger otras siete toneladas de basura, entre madera, llantas, cacharros, bolsas, plásticos y diversos desechos.

La acumulación volvió a concentrarse en el canal de desagüe ubicado sobre la calle Pino Taeda, donde los residuos representan además un riesgo de taponamiento en caso de lluvias.

Piden denunciar tiraderos clandestinos en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar a quienes utilicen este punto como tiradero clandestino y advirtió que la limpieza del sitio se ha tenido que realizar con mayor frecuencia debido a la reincidencia.

Durante esta nueva intervención participaron 16 trabajadores, con apoyo de la Dirección de Parques y Jardines y dos unidades con capacidad de 3.5 toneladas, principalmente en los puntos de mayor acumulación.

El secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, señaló que una limpieza que podría realizarse cada tres o cuatro meses se ha convertido en una labor mucho más frecuente por la cantidad de residuos que continúan depositándose en el canal.

Investigan procedencia de llantas abandonadas en el canal

Durante los trabajos se localizó además una importante cantidad de llantas. Gutiérrez Merino indicó que las áreas de Ecología y Desarrollo Urbano revisarán su procedencia, debido a que cerca del sitio se encuentra una vulcanizadora.

La investigación buscará determinar si existe alguna relación entre ese establecimiento y los neumáticos abandonados en el canal.

El alcalde recordó que el Municipio mantiene una recompensa de 5 mil pesos para las personas que aporten fotografías o videos que permitan identificar a quienes sean sorprendidos arrojando basura o escombro de manera clandestina, con el objetivo de aplicar las sanciones correspondientes.

Municipio ofrece contenedores gratuitos para escombro

Gutiérrez Merino señaló además que Ramos Arizpe cuenta con diez contenedores móviles distribuidos en distintos sectores de la ciudad, incluido Parajes de los Pinos, donde la población puede depositar escombro de forma gratuita.

Los contenedores son retirados aproximadamente cada dos días por personal de Servicios Primarios.

Las labores de limpieza en el canal continuarán durante la próxima semana hasta completar la intervención, mientras el Municipio insistió en que evitar nuevos tiraderos clandestinos permitirá reducir la frecuencia de estos trabajos y mantener libres los conductos pluviales.