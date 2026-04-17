Retiran techumbres de escuelas en Ramos Arizpe ante deficiencias

Autoridades indicaron que estas obras fueron realizadas en algunos casos sin supervisión técnica ni autorización de las instancias correspondientes

La falta de memoria de cálculo y el incumplimiento de normas de seguridad en la construcción de techumbres escolares obligó al retiro de varias estructuras en planteles de Ramos Arizpe.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que estas obras fueron realizadas en algunos casos sin supervisión técnica ni autorización de las instancias correspondientes, lo que derivó en riesgos para la comunidad escolar.

Explicó que las estructuras presentaban deficiencias desde su origen, al no contar con estudios estructurales ni cumplir con lineamientos establecidos por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

Precisó que al menos dos secundarias presentaban este tipo de condiciones, entre ellas la secundaria Carlos Alberto Madrazo, en la colonia Villasol, y la secundaria Técnica 82, en la colonia Fidel Velázquez, donde se detectaron riesgos de desprendimiento de materiales.

El funcionario aclaró que no se trataba de un riesgo de colapso inmediato, pero sí de daños que podían representar un peligro para estudiantes y personal, lo que motivó la intervención durante el periodo vacacional.

Señaló que, en algunos casos, las techumbres fueron impulsadas por padres de familia o comités escolares sin apegarse a las especificaciones técnicas necesarias, lo que derivó en estructuras con una vida útil limitada o deterioro prematuro.

Indicó que la construcción de este tipo de infraestructura debe cumplir con normas estrictas, incluyendo diseño estructural y condiciones de seguridad similares a las de otras edificaciones, lo que garantiza su estabilidad a largo plazo.

Adelantó que se mantiene el diálogo con autoridades educativas para definir la reposición de estas estructuras bajo criterios adecuados, evitando que se repitan irregularidades en futuras obras.