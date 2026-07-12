Retiran pino en riesgo y realizan poda preventiva en bulevar

Las labores contemplaron el retiro de un pino piñonero que presentaba una inclinación considerable y se encontraba recargado sobre una luminaria

Para prevenir accidentes durante la temporada de lluvias y viento, personal del Municipio de Saltillo retiró un árbol que representaba un riesgo sobre el bulevar Venustiano Carranza y realizó la poda de ramas en otros dos ejemplares ubicados en el camellón central de esta vialidad.

Las labores iniciaron la mañana de este sábado y contemplaron el retiro de un pino piñonero que presentaba una inclinación considerable y se encontraba recargado sobre una luminaria del alumbrado público, situación que ponía en riesgo a automovilistas y peatones.

Como parte de las acciones de reposición del arbolado, en el sitio donde fue retirado el ejemplar se plantaron dos nuevos pinos piñoneros.

Además, cuadrillas municipales realizaron la poda de una rama de un árbol ubicado en el cruce de Venustiano Carranza y Reynosa, así como de otro ejemplar localizado entre Álamo y Las Américas, donde únicamente se retiraron las ramas que sobresalían hacia el bulevar y el camellón para eliminar riesgos, sin necesidad de derribar los árboles.

Las autoridades señalaron que este tipo de trabajos forman parte del mantenimiento preventivo del arbolado urbano y buscan disminuir el riesgo de caída de ramas o árboles en una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Con estas acciones, el Municipio busca mantener en condiciones seguras tanto la infraestructura urbana como las áreas verdes, priorizando la conservación de los árboles que no representan un riesgo para la población.